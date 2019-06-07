التحقيق مع مسؤولين عن تقديم رقصة «هيب هوب» في احتفالات مكة بعيد الفطر

أصدر أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد عبدالله القويحص، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على احتفالات الأمانة بعيد الفطر؛ لتحديد المسؤولية عن تقديم رقصة «هيب هوب» في مقر الأمانة أول أيام عيد الفطر ووضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلًا.

وأصدرت أمانة العاصمة المقدسة، بيانًا، مساء أمس، الخميس، قالت فيه: «بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمن مشاركة إحدى الفرق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ والتي قدمت عرضًا بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد.. عليه نوضح أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر المبارك وإسعاد جميع شرائح المجتمع انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة.

وتابع البيان: «وحيث إن الجهة القائمة على اختيار فقرات الحفل لم توفق في اختيار هذه الفقرة رغم تأكيدنا على إخراج احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة المقدسة بما يليق بقدسيتها ومكانتها؛ فقد أصدر أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد عبدالله القويحص، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات وعضوية مدير عام المتابعة ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلًا.

وأثار نشر مقطع فيديو لأداء رقصة «هيب هوب» في مقر أمانة مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي، خلال الاحتفالات بأول أيام عيد الفطر، جدلًا واسعًا داخل المملكة، ما دفع الجهات المختصة للتدخل وتوضيح الموقف.

وكان المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أكد، في وقت سابق، أن ما تم تقديمه هو عرض إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد وبزي محتشم وليس فيها مخالفات، ولم تتجاوز هذه الفقرة الخمس دقائق من كامل الحفل الذي استغرق الساعة والنصف، كما تم تقديم فقرة للأطفال عن عيد الفطر المبارك، وتم توزيع الهدايا لهم.