وزير الطاقة الروسي: متفقون مع السعودية على التنسيق في سوق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، «إن موقفي روسيا والمملكة العربية السعودية من سوق النفط متشابهان، وأن أبرز منتجين للخام في العالم، قد اتفقا على تنسيق الإجراءات في سوق النفط».

ونقلت قناة روسيا اليوم عن نوفاك قوله: «التقينا مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح ونسقنا المواقف، وكان اجتماعنا جيد للغاية ونتفهم على قدم المساواة وضع السوق، واتفقنا على اتخاذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في اتفاق «أوبك+».

جاء ذلك خلال جلسة حوار في إطار منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي بمشاركة وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العالمية «بي بي» روبرت دادلي.

Advertisements

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، قال إن من غير المقبول عودة سوق النفط إلى ما كانت عليه في العام 2015.

وتابع وزير الطاقة إن الأسابيع الثلاثة الماضية لم تكن جيدة لأسواق النفط، مشيرًا إلى أن الأسعار عند 60 دولارًا للبرميل لا تمنح ثقة كافية للقطاع للاستثمار.

وبشأن تعويض انخفاض الأسعار قال الفالح: «لا أريد الانخراط في تعزيز الإنتاج لتعويض انخفاض أسعار النفط، والقرار المرتقب في يوليو يمكن دائمًا تعديله في وقت لاحق من النصف الثاني» منوها بأن الكميات الدقيقة للإنتاج ستخضع للنقاش.