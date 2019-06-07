انطلاق حملات محو الأمية الصيفية في 4 إدارات تعليمية

تطلق وزارة التعليم، اليوم الجمعة، ثماني حملات صيفية للتوعية ومحو الأمية للرجال والنساء في أربع إدارات تعليمية في المملكة.

وتشمل الحملات، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، قطاعات الخضراء بمكة المكرمة، والوجه في تبوك، والعيدابي بمحافظة صبيا، وترج بمحافظة بيشة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في الرابع من ذي الحجة، ضمن جهود القضاء على الأمية؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وتستهدف وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المستمر تنظيم حملات صيفية للتوعية ومحو الأمية في الأماكن التي يصعب فيها إقامة فصول دراسية منتظمة كمناطق سكن البدو الرحل والمناطق النائية والهجر في مدة لا تتجاوز الشهرين لمحو أميتهم الأبجدية .

كما يستهدف البرنامج الأميين والأميات ممن لم تساعدهم ظروفهم على الدراسة، بهدف التعريف بأحكام الدين وقراءة القرآن الكريم، وتعزيز الانتماء ونشر الوعي الثقافي في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والزراعية؛ حيث يقوم على تعليم الدارسين والدارسات نخبة من المعلمين والمعلمات في مواد اللغة العربية و الدين والرياضيات .

وتساند عددا من القطاعات الحكومية وزارة التعليم في تنفيذ البرنامج والمساهمة في نجاحه وهي وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعض مؤسسات المجتمع.

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ومن الحوافز المقدمة أثناء البرنامج وبعد انتهائه تقديم مساعدات عينية للدارسين والدارسات من بعض مؤسسات المجتمع ورجال الأعمال وتقديم خدمات متنوعة من القطاعات الحكومية المشاركة ويحصل الدارسون على شهادة اجتياز برنامج مجتمع بلا أمية، ومكافأة مالية قدرها ألف ريال.

وأكملت إدارات التعليم في مكة المكرمة وتبوك وصبيا وبيشة الاستعدادات لبدء الحملات، ففي منطقة مكة المكرمة تشمل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع القرى بمكة المكرمة 26 مركزًا وتستهدف أكثر من 300 دارس ودارسة ويُشارك في تنفيذها 40 مشاركًا ومشاركة من المعلمين ورواد النشاط ومشرفي الإعلام والمديرين وستكون مدة العمل 60 ليلة .

وستطلق الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك؛ ممثلة في التعليم المستمر بقطاع الوجه الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية والاستفادة من خدماتها المتعددة في جميع المجالات وتشمل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والبيطرية والتوعوية والمهنية ، عبر المركز الرئيس في قرية الرس، وما يتبعه من مراكز مثل: الكر، وبداء، والنابع، والسديد، وخرباء، والمنجور، وبئر المدقة، وذلك تحت شعار «محو الأمية واجب ديني و مطلب وطني».

وفي صبيا تستهدف حملة التوعية ومحو الأمية في قطاع العيدابي ما يزيد على ألف دارس ودارسة في أكثر من ٢٨ مركزًا بالقطاع بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وفي بيشة تشمل الحملة أكثر من 20 مركزًا تعليميًا في المدارس بقرى ومراكز وادي ترج بداية من قرية المهامل حتى قرية قطبة في آخر الوادي مرورًا بكل القرى في مهر وترج والقوباء .