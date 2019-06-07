الكرملين: التحضيرات جارية لزيارة بوتين إلى السعودية

أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم، الجمعة استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح لوكالة «إنترفاكس» على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي العالمي؛ قال بيسكوف: إن التحضير للزيارة جارٍ؛ لكن موعدهالم يتحدد بعد.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة المملكة، أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.

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وفي 23 مايو الماضي؛ قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية، جارية.

وفي مارس الماضي، قام وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بزيارة إلى الرياض، وكان أحد موضوعات المحادثات هو الإعداد لزيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وشهدت العلاقات السعودية- الروسية تطورًا ملحوظًا، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

