بالصور.. أمانة الرياض تختتم فعاليات موسم العيد وسط إقبال من الزوار

اختتمت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس، الخميس، فعالياتها الاحتفالية بعيد الفطر المبارك والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، وشهدت إقبالًا كثيفًا من الزوار.

وجاءت فعاليات الأمانة هذا العام متنوعة ما بين فعاليات ترفيهية وثقافية وتراثية، وحرصت على أن تكون فعالياتها مناسبة لمختلف شرائح المجتمع؛ حيث أقيمت فعاليات عامة وأخرى للعائلات وغيرها للرجال والنساء والأطفال.

وتمثلت الفعاليات العامة في معايدات الحوامة التي أحيت من خلالها الأمانة إحدى الموروثات الشعبية القديمة في منطقة نجد، وأقيمت في حدائق الدانة وحي الوادي وحي الرائد، وكذلك فعالية معايدة الأطفال في مصليات العيد، إلى جانب فعالية الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد المقامة بمطار بنبان شمال الرياض.

وبالإضافة إلى ذلك؛ نظمت الأمانة فعاليات عائلية، اشتملت على العرضة السعودية والعروض الفلكلورية من مختلف مناطق المملكة، وأوبريتات ومسارح للطفل، ومسيرات احتفالية، وعروض الإضاءة ومسابقات وغيرها من الفعاليات التي احتضنتها ساحات العروض بالدائري الشرقي وحي الجزيرة وساحات بلدية الحائر، إلى جانب مسابقات «تيلي ماتش السعودي» التي أقيمت بساحة العروض بالدوح.

ومن الفعاليات العائلية خلال موسم العيد فعاليات التعليم بالترفيه في كل من متنزه الملك عبدالله، وحديقة المعالم، وحديقة الحيوان، إضافة إلى الأمسيات الشعرية والفعاليات التراثية بحديقة مناخ الملك عبد العزيز، ومسيرات الدمى والشخصيات الكرتونية في حديقة الزهور، وعروض ترفيهية واستعراضية في متحف صقر الجزيرة، ومسرحيات ذوي الإعاقة البصرية بمسرح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومسرحيات ذوي الإعاقة السمعية في مقر المؤسسة العامة للحبوب.

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أما الفعاليات الشبابية التي نظمتها أمانة الرياض بمناسبة العيد، فقد تضمنت مسابقات الألعاب الإلكترونية بخيمة الأمانة بحي الملز، وفعاليات رياضة المحركات والاستعراض الحر وتجارب الكارتينج في ميدان ديراب للسباقات، ومسرحية «الهاربون» التي أقيمت بمسرح جامعة الأمير سلطان من بطولة بشير غنيم، وعبدالعزيز السكيرين، وعلي إبراهيم.

وخصصت الأمانة للمرأة والطفل فعاليات متنوعة؛ حيث احتضن مسرح مدارس دار العلوم المسرحية البحرينية النسائية «موت نرسيس» من بطولة زارا البلوشي ودانة آل سالم، واستضاف مركز الملك سلمان الاجتماعي المهرجان النسائي المتنوع، والمسرحية الخاصة بالنساء «المصرقعة»، ومسرحية الطفل «براعم نت».

وقال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والمشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض المهندس فهد بن حسين السبيعي: «سخّرت الأمانة كل طاقاتها في تنفيذ الفعاليّات على مدى أيام العيد الثلاثة، وبهدف توفير بيئة ترفيهية تليق بسكّان مدينة الرياض وزوارها، ولله الحمد شهدت جميع المواقع التي احتضنت الفعاليات إقبالاً كثيفًا، وحرصت الأمانة على أن تكون الفعاليات متنوعة لتناسب مختلف شرائح المجتمع».

وأضاف: «الأمانة سعت من خلال فعالياتها في موسم العيد إلى رسم البهجة والفرح على محيا سكّان مدينة الرياض وزوارها، وعملت على تحقيق التكامل فيما بينها وبين العديد من الجهات الرسمية والأهلية ليظهر عيد الرياض مختلفًا عن سائر الأعوام السابقة، ومن واجبنا شكر الجهات الأمنية والحكومية التي دعمت جهود الأمانة في هذا العيد».

