

بيروت 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ البرازيلي Nelson Trad Filho على رأس وفد مرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها، بالإضافة إلى قضايا تهم البلدين.

// انتهى //

16:58ت م

0052





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يستقبل مسؤولًا برازيليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.