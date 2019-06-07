السعودية اليوم / سياحة نجران تنفذ جولات رقابية على المنشآت السياحية بالمنطقة



نجران 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران أمس، جولات رقابية على المنشآت السياحية بالمنطقة، شملت الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، للتأكد من جودة الخدمات والأسعار المقدمة للزوار وتحقيق السعودة، وذلك في إطار خطة الفرع الخاصة بضبط الجودة والرقابة على المنشآت السياحية خلال مواسم إجازة عيد الفطر والإجازة الصيفية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، أن المفتشين الميدانيين ينفذون جولات تفتيشية حرصًا من الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب، لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها خلال موسم إجازة العيد والصيف لهذا العام 1440ه.

وأكد أن فرق الرقابة مستمرة في عملها طوال فترة الإجازة لمراقبة المنشآت السياحية وضبط المخالف منها ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة.

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16:44ت م

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