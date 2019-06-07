السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة



الطائف 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، وميسان إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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14:28ت م

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