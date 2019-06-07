المدرعات السعودية ضمن الأقوى في العالم والأولى في المنطقة

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

يومًا بعد يوم تثبت المملكة ريادتها في المنطقة والعالم بالاستناد على مُعطيات الأرقام وشهادة المؤسسات الدولية وهيئات التصنيف الاقتصادية والعسكرية.

أقوى 5 جيوش في العالم

وعلى الصعيد العسكري، حلّت المملكة في المرتبة الرابعة من ضمن أقوى 5 جيوش في العالم من حيث القوة المُدرّعات بحسب تصنيف موقع جلوبال فاير بور، المختص في تصنيف الجيوش.

وتمتلك القوات البرية السعودية آلاف المدرعات والدبابات التي تشمل دبابات القتال الرئيسية ومركبات نقل الأفراد المدرعة.

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أكثر من 11 ألف مدرعة متنوعة

وبينما يحتل الجيش الروسي المرتبة الأولى عالمياً بأكثر من 50 ألف مدرعة تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميًا بأكثر من 40 ألف مدرعة متنوعة، تحل بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بأكثر من 39 ألف مدرعة، فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عالميًا بأكثر من 11 ألف مدرعة متنوعة، تليها أوكرانيا التي تمتلك ما يزيد على 10 آلاف مدرعة قتالية.

أقوى جيوش المنطقة

وعلى صعيد المنطقة تتصدر السعودية أقوى الجيوش من حيث عدد المركبات القتالية المدرعة متفوقة بذلك على تركيا التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً بامتلاكها 9500 وإسرائيل التي تحتل المرتبة العاشرة عالمياً بامتلاكها أكثر من 6500 مدرعة متنوعة وأيضاً على الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة 12 عالمياً بأكثر من 5900 مدرعة قتالية تليها مصر في المرتبة 13 عالمياً بما يزيد على 5700 مدرعة قتالية متنوعة وأيضاً تتفوق على إيران التي حلت في المرتبة 31 عالمياً متأخرة في هذا الجانب على العديد من دول المنطقة وتمتلك قرابة 2300 مدرعة قتالية.

وتُعد المدرعات إحدى الأسلحة التي يمتلكها الجيش السعودي ويتم الاعتماد عليها في أداء العديد من المهام منها، نقل قوات المشاة إلى ساحات المعارك والقيام بعمليات الاستطلاع والتأمين والاشتباك في ميادين القتال.