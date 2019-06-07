شكرا لقرائتكم غبار يحدّ الرؤية على نجران حتى الـ 6 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-07 غبار يحدّ الرؤية على نجران حتى الـ 6 مساءً متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظات شرورة ،وخباش, وحبونا، وثار، وبدرالجنوب، ويدمه، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.









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