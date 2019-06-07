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اختطاف عاملة فلبينية ومواقعتها بالإكراه في مطار الكويت
متابعات الخليج 365 - متابعة
تعرّضت عاملة فلبينية للخطف والاعتداء من قِبل أحد الأشخاص في مطار الكويت، بعد إتمامها إجراءات الوصول.
وفي التفاصيل، نقلت صحيفة الرأي عن مصدر مطلع، أن “موظفًا بالمطار تسلم جواز سفر الخادمة فور قدومها إلى الكويت وقام بأخذ بصماتها، ثم تحايل عليها وأخرجها من المطار، وأجبرها على مرافقته في سيارته وتوجّه بها إلى مكان خالٍ من المارة، ثم اعتدى عليها قبل إعادتها إلى المطار”
وأخبرت العاملة الفلبينية كفيلها بما تعرّضت له لدى وصولها، حيث قام بدوره بتقديم شكوى إلى أحد المخافر.
وتابعت الصحيفة : “المجني عليها قالت إن المعتدي كان يرتدي زيًا مشابهًا لزي العاملين في مطار الكويت الدولي، لكنها لم تستطع تمييزه. وبعد الاستماع إلى أقوالها تم إبلاغ وكيل النائب العام، فأمر بتسجيل قضية جنائية تحت مسمى “خطف ومواقعة بالإكراه”، وإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مع الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هوية الفاعل ومحاسبته”.
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