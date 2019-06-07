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مشاهد من حفل زواج الأمير تركي بن محمد بن فهد

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2019-06-07

مشاهد من حفل زواج الأمير تركي بن محمد بن فهد

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتفل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ليلة أمس بحفل زواجه وسط حضور عدد من الأمرلء والمسؤولين ورجال الأعمال والمشاهير والإعلاميين.

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وظهر الأمير تركي بن محمد بن فهد في عدة مقاطع متداولة وهو يستقبل المهنئين ويُشارك في أداء العرضة .

وعلى موقع تويتر قدّم العديد من متابعات الخليج 365 خالص التهاني والتبريكات للأمير تركي بن محمد بن فهد بمناسبة زواجه وذلك عبر وسم حمل اسم الأمير.





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