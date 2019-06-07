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مشاهد من حفل زواج الأمير تركي بن محمد بن فهد
متابعات الخليج 365 - الرياض
احتفل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ليلة أمس بحفل زواجه وسط حضور عدد من الأمرلء والمسؤولين ورجال الأعمال والمشاهير والإعلاميين.
وظهر الأمير تركي بن محمد بن فهد في عدة مقاطع متداولة وهو يستقبل المهنئين ويُشارك في أداء العرضة السعودية.
وعلى موقع تويتر قدّم العديد من متابعات الخليج 365 خالص التهاني والتبريكات للأمير تركي بن محمد بن فهد بمناسبة زواجه وذلك عبر وسم حمل اسم الأمير.
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