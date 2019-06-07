الان تتابع النيابة تعترض على الحكم الابتدائي ضد “متحرش الشرقية” وتطالب بتغليظ العقوبة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
اعترضت النيابة العامة على الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد المتحرشين بسجنه لمدة 10 أشهر وتغريمه 5 آلاف ريال، وطالبت بتطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم، حسب ما أعلنته مصادر.
وقالت المصادر إن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكمًا ابتدائيًا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر، وذلك بعد أن أقرّ المتهم بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة.
وألقت شرطة المنطقة الشرقية، 5 رمضان الماضي، القبض على المتحرش بقرار من النائب العام بعد تداول مقطع فيديو ظهر خلاله يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر.
يشار إلى أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عقوبة التحرش والتي تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وقالت في تغريدة لها: “جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر، ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وتُشدد حال العودة”.
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