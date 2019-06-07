موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة الـ 19

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المواطنون إيداع لدفعة الـ19 من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حساباتهم البنكية يوم الاثنين المقبل وفقاً لآلية الإيداع المتبعة في البرنامج.

وكان عدد من المستفيدين طالبوا أن يتم تقديم موعد إيداع الدعم لما قبل عيد الفطر لكن البرنامج شدّد على أن الإيداع يتمّ في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم التقديم يوم أو التأخير يوم إذا صادف يوم العاشر من الشهر إجازة رسمية.

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وقالت خدمة العملاء ردًا على استفسار بهذا الخصوص : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.