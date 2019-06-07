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الحصيني : اليوم بداية الصيف فعليًا ودرجة الحرارة تلامس الـ50
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن تشهد البلاد أول موجة حارة اليوم بالتزامن مع دخول فصل الصيف فعليًا ومربعانية القيظ.
وقال الحصيني يبدأ اليوم الجمعة الصيف فعليًا وسيتزامن مع دخول مربعانية القيظ.
وتابع الحصيني أن مربعانية القيظ تبدأ بطلوع نوء الثريا ثم الدبران ثم “الهقعة كل نوء 13 يومًا ويتزامن مع أول موجة حر على المملكة والخليج.
وتوقّع الحصيني ان تقترب الحرارة العظمى من 45 درجة على معظم مناطق المملكة وتقترب من 50 على شرق وشمال شرق المملكة.
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