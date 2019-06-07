حسابات "موسم العيد" على مواقع التواصل الاجتماعي تلفت الأنظار بأكثر من 5 ملايين تفاعل حتى الآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حظيت حسابات "موسم العيد" على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 5 ملايين تفاعل حتى ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت هوية موسم العيد الموحدة التي أطلقت للمرة الأولى عبر حساب "موسم العيد" تفاعلا كبيرا من النجوم والمشاهير، إذ توسطت صورهم "الهوية الجديدة" على حساباتهم الشخصية قبيل انطلاق العيد، فيما دعا عدد منهم إلى متابعة حسابات الموسم، مشيدين بما تقدمه من معلومات مختلفة لما يزيد على 350 فعالية في مختلف مناطق المملكة.

ووفرت حسابات موسم السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي المعلومات الخاصة بما يزيد على 350 فعالية أقيمت في مختلف مناطق المملكة.

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وحرصت حسابات "موسم العيد" على مشاركة متابعيها الفرحة بتوزيع جوائز بأكثر من نصف مليون ريال، شملت سيارات وهدايا قيمة قدمتها لأفضل صورة تتوسط هوية الموسم لجميع المتابعين على مواقع التواصل، على أن تكون آلية المشاركة بمتابعة الحساب ومشاركة صور شخصية وعائلية من لمة العيد وإرسالها لحساب الموسم، مذيلة بهاشتاق #هذا-العيد و#عيديتكم-علينا.

ووفر الموسم عددا من الخدمات التفاعلية، من بينها "روزنامة" الفعاليات التفاعلية التي تتيح الوصول إلى الفعالية وحجز التذاكر الخاصة بها عبرالضغط على صورة الفعالية.

وفي إطار الحرص على إتاحة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع استخدمت حسابات "موسم العيد" خاصية التعرف على وصف الصورة على "تويتر" والمخصصة لذوي الإعاقة البصرية، والتي تسمح بإضافة تعليق على الصورة لمساعدة المكفوفين على فهم محتواها.

يذكر أن "موسم العيد" في المملكة لفت الأنظار بفعالياته وعروضه المتنوعة حيث احتل وسما #عيديتكم-علينا و#هنا-العيد المركزين الأول والثاني عالميا خلال الأيام القليلة الماضية.