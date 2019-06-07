بالصور.. فعاليات متنوعة في احتفال وادي الفرع بعيد الفطر المبارك

شهدت محافظة وادي الفرع فعاليات متنوعة في احتفالات عيد الفطر المبارك، برعاية المحافظ عايض بن سعيد آل مشيط، وإشراف بلدية وادي الفرع، بحضور مدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المحافظة.

وفور وصول المحافظ إلى مقر الاحتفال أمام حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة بدأت فقرات الحفل بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم.

وألقى رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي كلمة رفع خلالها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وقال السهلي، في احتفالية المعايدة السنوية للمحافظة إن هذا العيد السعيد يأتي لتتلاقى قلوبنا بالمحبة وتتصافح أيادينا بالتسامح ولنجعل حب محافظتنا غايتنا وتطويرها ورقيها مقصدنا.

ووجه السهلي شكره لمحافظ وادي الفرع على جهوده المبذولة في إنجاح وإقامة هذا الحفل، وإلى اللجنة المنظمة للاحتفال ولكل مشارك من الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة.

وأطلق ابناء المحافظة هشتاق بعنوان #وادي_الفرع_تحتفل وثقوا فيه العديد من المشاهد والفعاليات التي شارك بها كبار السن والأطفال، فضلًا عن الأفلام الوثائقية عن المحافظة والفنون الشعبية التي تشتهر بها وادي الفرع منذ زمن بعيد.