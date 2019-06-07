الحصيني: الحرارة تقارب الـ ٥٠ على شمال وشرق المملكة واليوم يبدأ الصيف

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، اقتراب درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة، مؤكدًا دخول فصل الصيف.

وأضاف الحصيني أن فصل الصيف سيبدأ اليوم فعليًا، وسيتزامن مع دخول «مربعانية القيظ»، و‏التي تبدأ بطلوع «نوء الثريا» ثم «الدبران» ثم «الهقعة» وكل نوء مدته 13 يومًا و‏سيتزامن معها أول موجة حر على المملكة والخليج.

كما ‏توقع الباحث في الطقس أن تقترب درجة الحرارة العظمى من 45 درجة على معظم مناطق المملكة وتقارب 50 درجة على شرق وشمال شرق المملكة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أشارت إلى أنَّ الفرصة لا تزال مهيأة، اليوم، الجمعة، لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأكد الهيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأضافت الهيئة أنَّ الطقس سيبقى من حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.