بالصور.. «عيدنا في حينا» تجذب 200 ألف مشارك بالقصيم

تجاوز حضور احتفالات «عيدنا في حينا» بمنطقة القصيم والذي نظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في 202 موقع في أحياء محافظات ومراكز منطقة القصيم 200 ألف محتفل بعيد الفطر المبارك لهذا العام.
وانطلقت الفعاليات بعد مغرب اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك واستمرت طوال أيام العيد؛ حيث أثنى حضور فعاليات «عيدنا في حينا» على تعدد البرامج التي نفذت وتنوعت بين الوطنية والتراثية والفقرات الفلكلورية والشعرية والمسابقات والفقرات الترفيهية والتراثية وتلك المخصصة للرجال والنساء.
وأشاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق، بتفاعل أهالي المنطقة مع احتفالات «عيدنا في حينا»، معتبرًا هذه الاحتفالية من أكبر الاحتفالات مشيدًا بتوجيهات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ودعمه بمشاركته أهالي حي الصفراء ببريدة وتوجيهه للجهات الحكومية بدعم هذه الاحتفالية بعموم القصيم.
وثمن المطلق تعاون أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك الدوسري ودعم أمانة المنطقة لاحتفالات «عيدنا في حينا» بتجهيز المواقع وتهيئتها للمحتفلين والمشاركين، لافتا إلى أن إشادة أمير القصيم وتقديره خلال زيارته لاحتفال معايدة حي الصفراء يمثل طاقة إيجابية لتقديم المزيد.
وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان الرجيعي أن المركز أشرف بشكل مباشر على هذه التظاهرة الاحتفالية الكبيرة احتفاء بعيد الفطر المبارك، قائلا: بذلنا جهودنا لتصل الاحتفالات لأكبر قدر من الأحياء برفع أعداد مواقع الاحتفال هذه السنة عن العام الماضي.
وقال المدير التنفيذي لاحتفالات «عيدنا في حينا» عبد العزيز الغماس ان مواقع الاحتفالات شهدت تدفق الاف الحضور من المعيدين وتوقع وصول اعداد المشاركين والمحتفلين وزوار فعاليات الاحتفالات 200 الف، مشيرا إلى تزايد الحضور عن السنوات الماضية.
وأضاف الغماس، وجدنا تفاعلا ودعما من الاهالي وتميزا في الحضور والمشاركة فالقائمين على الفعاليات سعداء بتلقي الملاحظات والاراء والمقترحات التطويريه مشيراً لاهمية المشاركة المجتمعية في هذه الاحتفالية كونها دافعا لتقديم المزيد في السنوات القادمة لأبناء القصيم الذين ستظل مقترحاتهم محل تقدير.
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