إسرائيل تدمر المفاعل العراقي وميلاد الولايات المتحدة أبرز أحداث 7 يونيو

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

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ويُخلد العالم، اليوم الموافق 7 يونيو، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

ميلاد الولايات المتحدة

في مثل هذا اليوم عام 1775، تم تغيير اسم التجمعات المتمركزة في شمال قارة أمريكا، لتصبح الولايات المتحدة بشكلها وسياساتها المعروفة حاليًا.



قناة بنما

في مثل هذا اليوم عام 1914، مرت أول سفينة من قناة بنما، ليبدأ الممر الملاحي في تعريف نفسه كأحد أهم الطرق الواصلة بين القارات.

تدمير المفاعل العراقي

في مثل هذا اليوم عام 1981، شنّت إسرائيل غارة مركزة باستخدام طائرات من طراز F-16 لتدمر بها المفاعل النووي العراقي الوحيد.



الاعتراف بجنوب إفريقيا

في مثل هذا اليوم عام 1994، اعترف الاتحاد الإفريقي رسميًا بانضمام دولة جنوب إفريقيا إلى التكتل السياسي، لتكون بذلك العضو رقم 53 في الاتحاد.