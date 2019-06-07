طقس الجمعة.. شديد الحرارة بهذه المواقع وسحب رعدية على المرتفعات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، وأجزاء من منطقة الرياض، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.