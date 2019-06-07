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كشفت مصادر لـ"سبق" أن المقطع الذي روجت له خلايا قطر والحوثيون مفبرك، ولم يتم تسجيله داخل الأراضي السعودية على الإطلاق بل كان في دولة مجاورة، كما أن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها.
وأوضحت المصادر أن مقطع الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة في عام ٢٠١٤ م أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.
يُشار إلى أنه تمت فبركة المقطع من الميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا، وأعيد تداوله هذه الأيام من قِبل خلايا تابعة لقطر.
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كانت هذه تفاصيل خبر "سبق" تكشف حقيقة مقطع الحوثي الذي زعم فيه دخول "الخوبة".. لم يسجل في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.