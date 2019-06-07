إنقاذ حياة وافدة سبعينية بمستشفى «الهيئة الملكية بالجبيل»

تمكن الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، من إنقاذ حياة وافدة تبلغ من العمر٧٠ عامًا، تعرضت لجلطة قلبية حادة.

وتعامل الفريق الطبي مع الحالة بوقت قياسي، حيث تمَّ إعادة التروية الدموية للشريان التاجي المنسدّ من خلال القسطرة التداخلية ووضع الشبكات العلاجية.

وفي وقت سابق من شهر رمضان، نجح قسم القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى، في التعامل مع ثلاث حالات تطلبت إجراء قسطرة تداخلية عاجلة، كان آخرها لمريض خمسيني ألَمَّت به جلطة قلبية حادة وصل الطوارئ قبل الإفطار بساعة، ومنَّ الله عليه بفتح الشريان المغلق وعودة التروية الدموية في وقت قياسي.

