السعودية اليوم / عاصفة شديدة تضرب نيبال ومقتل اثنين وإصابة العشرات



كاتمندو 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

لقي شخصان حتفهما وأصيب العشرات إثر عاصفة شديدة اجتاحت جنوب غرب نيبال.

وقال المتحدث باسم مركز عمليات الطوارئ الوطنية في العاصمة كاتمندو، بيد نيدهي خانال: "أصيب نحو 99 شخصًا خلال العاصفة، في مقاطعتي كايلالي وكانتشانبور".

وأضاف "عاد معظم المصابين إلى منازلهم بالفعل بعد تلقي الرعاية الطبية". وضربت العاصفة المنطقة الحدودية مع الهند في وقت متأخر من يوم الخميس.

يشار إلى أن نيبال تعاني سنويًا من فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة، مما يودي بحياة الكثيرين. ويمتد موسم الأمطار الغزيرة في البلاد من يونيو حتى سبتمبر.

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11:14ت م

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