السعودية | الكهرباء: خطوتان للحصول على الخدمة خلال 9 أيام فقط.. ومنع فصل التيار عن هذه المنازل

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كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تقليصها إجراءات الحصول على الخدمة للمنشآت التجارية لتصبح خطوتين في 9 أيام.

وأوضحت أنه يمكن للعميل الحصول على الكهرباء حتى 166 ك.ف.أ خلال 9 أيام من خلال الإجراء الأول عند الإشعار ببدء البناء من موقع «بلدي»، وتباشر الشركة أعمال التمديدات الكهربائية خلال 7 أيام. والإجراء الثاني عند سداد الرسوم والإشعار بانتهاء أعمال التشطيب تباشر الشركة بتركيب العدادات وتشغيل الخدمة خلال يومين. حسب “المدينة”.

واشترطت شركة الكهرباء إيصال الخدمة بطلب استكمال تنفيذ طلبات خدمة الكهرباء وإرفاق بعض المستندات واستيفاء بعض الإجراءات، وذلك وفقًا لنوعية الخدمة المطلوبة.

وفي سياق متصل طالبت هيئة تنظيم الكهرباء مستهلكي الكهرباء الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية الموصولة بالكهرباء بالتواصل مع «كهرباء السعودية» لتسجيل الحالة.

وأكدت أن الشركة ستوفر مصدر طاقة بديلا للمنزل في حال قيامها بإجراء أعمال الصيانة المبرمجة لمعداتها وشبكاتها وذلك لضمان عدم فصل الكهرباء.حسب”عكاظ”.

وأكدت الشركة حرصها على مراعاة ظروف المواطنين والمقيمين الذين قد يحتاجون لأجهزة طبية تعمل على مدار الساعة بسبب ظروفهم الصحية. وأضافت: «يتوجب على أصحاب المنازل التي توجد بها حالات مرضية مماثلة الأخذ بالاحتياطات اللازمة عن طريق توفير أجهزة بطاريات قابلة للشحن UPS أو مولد احتياطي».