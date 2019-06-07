شروط قرض الزواج من بنك التسليف، يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض المالية في جهات مختلفة وذلك بناء على شروط بنك التسليف الجديدة 1440، حيث يساند المبتكرين والمخترعين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلي مشاريع كبيرة وناجحة يستفيد منها المجتمع، بالإضافة إلي تقديم القروض لأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة لنهوض بأعمالهم ورفع مستواها، وقد قام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف، كما يعمل بنك التسليف على نشر ثقافة الادخار و التوفير بين المؤسسات والأفراد.

وتتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخرى القروض، ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي 30 يوم على حصوله على القرض من البنك، وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد أدنى وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة شروط قرض الزواج من بنك التسليف وطريقة التقديم عليه.

شروط بنك التسليف الجديدة للزواج

يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية عربية لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

أن يكون الزواج للمرة الأولى، وغيرها من شروط قرض الزواج وطريقة التقديم عليه.

وأن يراعي الشروط ويقدم المتطلبات وفقاً للائحة ويمكن التعرف عليها من هنا.

التقديم على قروض بنك التسليف

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