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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.
وأضاف وفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.
الكرملين يؤكد: نُحضّر لزيارة بوتين إلى السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-07
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.
وأضاف وفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
10:57 AM
متحدث الرئاسة الروسية: لا يوجد حتى الآن أي تواريخ
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.
وأضاف وفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.
، الكرملين يؤكد: نُحضّر لزيارة بوتين إلى السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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