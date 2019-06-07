، "الروقي" يثمّن توجيه "القويحص" في التحقيق في مقطع "الهيب هوب" بمكة ،

- 1/2
- 2/2
ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، توجيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتشكيل لجنة تحقيق حول مقطع فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات عيد الفطر بمقر الأمانة بمكة.
وكان "الروقي" قد شن هجومًا لاذعًا على أمانة العاصمة المقدسة بعد فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات الأمانة في اليوم الأول للعيد بمقرها بمكة.
ورفع "الروقي" شكره وتقديره لأمين مكة، على تفاعله وحرصه على محاسبة المتسببين الذين لم يحترموا قدسية مكة المكرمة؛ مشيرًا إلى أن العرض المصاحب لاحتفالات أمانة العاصمة المقدسة بمقرها بمكة، لا يمثل موروثنا الشعبي وثقافتنا في السعودية".
وكان المتحدث الرسمي باسم "أمانة العاصمة المقدسة" قد صرّح في وقت سابق لـ"الخليج 365" بقوله: "إن ما تم تقديمه من خلال الفرقة، هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزيّ محتشم، وليس فيه مخالفات" قبل أن تُصدر الأمانة بيانًا أكدت فيه أن الأمين قد وجّه بالتحقيق حيال ذلك.
"الروقي" يثمّن توجيه "القويحص" في التحقيق في مقطع "الهيب هوب" بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-07
ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، توجيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتشكيل لجنة تحقيق حول مقطع فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات عيد الفطر بمقر الأمانة بمكة.
وكان "الروقي" قد شن هجومًا لاذعًا على أمانة العاصمة المقدسة بعد فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات الأمانة في اليوم الأول للعيد بمقرها بمكة.
ورفع "الروقي" شكره وتقديره لأمين مكة، على تفاعله وحرصه على محاسبة المتسببين الذين لم يحترموا قدسية مكة المكرمة؛ مشيرًا إلى أن العرض المصاحب لاحتفالات أمانة العاصمة المقدسة بمقرها بمكة، لا يمثل موروثنا الشعبي وثقافتنا في السعودية".
وكان المتحدث الرسمي باسم "أمانة العاصمة المقدسة" قد صرّح في وقت سابق لـ"الخليج 365" بقوله: "إن ما تم تقديمه من خلال الفرقة، هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزيّ محتشم، وليس فيه مخالفات" قبل أن تُصدر الأمانة بيانًا أكدت فيه أن الأمين قد وجّه بالتحقيق حيال ذلك.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
10:37 AM
قال: لا يمثل موروثنا الشعبي وثقافتنا في السعودية.. ولم يحترم قدسية المكان
ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، توجيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتشكيل لجنة تحقيق حول مقطع فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات عيد الفطر بمقر الأمانة بمكة.
وكان "الروقي" قد شن هجومًا لاذعًا على أمانة العاصمة المقدسة بعد فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات الأمانة في اليوم الأول للعيد بمقرها بمكة.
ورفع "الروقي" شكره وتقديره لأمين مكة، على تفاعله وحرصه على محاسبة المتسببين الذين لم يحترموا قدسية مكة المكرمة؛ مشيرًا إلى أن العرض المصاحب لاحتفالات أمانة العاصمة المقدسة بمقرها بمكة، لا يمثل موروثنا الشعبي وثقافتنا في السعودية".
وكان المتحدث الرسمي باسم "أمانة العاصمة المقدسة" قد صرّح في وقت سابق لـ"الخليج 365" بقوله: "إن ما تم تقديمه من خلال الفرقة، هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزيّ محتشم، وليس فيه مخالفات" قبل أن تُصدر الأمانة بيانًا أكدت فيه أن الأمين قد وجّه بالتحقيق حيال ذلك.
، "الروقي" يثمّن توجيه "القويحص" في التحقيق في مقطع "الهيب هوب" بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الروقي" يثمّن توجيه "القويحص" في التحقيق في مقطع "الهيب هوب" بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.