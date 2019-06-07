قام قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بزيارة للمصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية يوم أمس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطمأن قائد القوات البرية على صحة المصابين؛ سائلًا الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل قائلًا: "أنتم أبطال الوطن، وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسْم شرف نغبطكم عليه".
ونقل قائد القوات البرية للمصابين، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمنّ عليهم الله بالصحة والعافية.
وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم؛ مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج؛ للتصدي للعدو والقيام بدورهم المنوط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعًا، عادّين إصاباتهم وسام شرف يعتزون به.
قائد القوات البرية ينقل تحيات الملك لمصابي عاصفة الحزم وإعادة الأمل
قام قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بزيارة للمصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية يوم أمس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطمأن قائد القوات البرية على صحة المصابين؛ سائلًا الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل قائلًا: "أنتم أبطال الوطن، وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسْم شرف نغبطكم عليه".
ونقل قائد القوات البرية للمصابين، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمنّ عليهم الله بالصحة والعافية.
وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم؛ مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج؛ للتصدي للعدو والقيام بدورهم المنوط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعًا، عادّين إصاباتهم وسام شرف يعتزون به.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
10:02 AM
قال: أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له وسم شرف نغبطكم عليه
قام قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بزيارة للمصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية يوم أمس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطمأن قائد القوات البرية على صحة المصابين؛ سائلًا الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل قائلًا: "أنتم أبطال الوطن، وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسْم شرف نغبطكم عليه".
ونقل قائد القوات البرية للمصابين، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمنّ عليهم الله بالصحة والعافية.
وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم؛ مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج؛ للتصدي للعدو والقيام بدورهم المنوط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعًا، عادّين إصاباتهم وسام شرف يعتزون به.
، قائد القوات البرية ينقل تحيات الملك لمصابي عاصفة الحزم وإعادة الأمل ،
المصدر : الخليج 365
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