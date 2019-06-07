، تبوك.. اصطدام حافلة نقل معتمرين بشاحنة يخلّف حالة وفاة و20 إصابة ،

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باشرت فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر وفِرَق من المرور وأمن الطرق والدفاع المدني، حادثًا أليمًا وقع لحافلة تُقِل معتمرين مساء أمس الخميس، بين محافظتيْ أملج والوجه؛ وتحديدًا على مسافة 60 كيلو مترًا قبل أملج.
وكان الدفاع المدني قد ساهم بفك الاحتجاز عن المصابين قبل أن ينقلهم الهلال الأحمر لمستشفيات أملج والوجه، وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" من المواطن الذي شَهِد لحظة وقوع الحادث، إلى أن الحافلة ارتطمت بشاحنة نقل كبيرة من الخلف.
وصرّح مصدر بإدارة مرور منطقة تبوك بأن غرفة العمليات بمرور محافظة أملج تَلَقّت بلاغًا بتاريخ 3/ 10/ 1440 عند الساعة (5:45م) عن وجود حادث تصادم بطريق (أملج- الوجه) على مسافة (90كم) عن محافظة أملج، وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الحوادث للموقع، وعند مباشرة الحادث اتضح أنه عبارة عن تصادم بين شاحنة وحافلة تُقِل معتمرين عدد (33 شخصًا).
نتج عن الحادث وفاة واحدة، وعدد (12) إصابة متوسطة، وعدد (8) إصابات بسيطة.. وتم التعامل مع الحادث، ورفع المخلفات وإبعاد السيارات، ومتابعة إجراءات المتوفى والمصابين.
تبوك.. اصطدام حافلة نقل معتمرين بشاحنة يخلّف حالة وفاة و20 إصابةنواف الغضوري الخليج 365 2019-06-07
باشرت فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر وفِرَق من المرور وأمن الطرق والدفاع المدني، حادثًا أليمًا وقع لحافلة تُقِل معتمرين مساء أمس الخميس، بين محافظتيْ أملج والوجه؛ وتحديدًا على مسافة 60 كيلو مترًا قبل أملج.
وكان الدفاع المدني قد ساهم بفك الاحتجاز عن المصابين قبل أن ينقلهم الهلال الأحمر لمستشفيات أملج والوجه، وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" من المواطن الذي شَهِد لحظة وقوع الحادث، إلى أن الحافلة ارتطمت بشاحنة نقل كبيرة من الخلف.
وصرّح مصدر بإدارة مرور منطقة تبوك بأن غرفة العمليات بمرور محافظة أملج تَلَقّت بلاغًا بتاريخ 3/ 10/ 1440 عند الساعة (5:45م) عن وجود حادث تصادم بطريق (أملج- الوجه) على مسافة (90كم) عن محافظة أملج، وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الحوادث للموقع، وعند مباشرة الحادث اتضح أنه عبارة عن تصادم بين شاحنة وحافلة تُقِل معتمرين عدد (33 شخصًا).
نتج عن الحادث وفاة واحدة، وعدد (12) إصابة متوسطة، وعدد (8) إصابات بسيطة.. وتم التعامل مع الحادث، ورفع المخلفات وإبعاد السيارات، ومتابعة إجراءات المتوفى والمصابين.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:49 AM
وقع بين محافظتيْ أملج والوجه كانت تُقِل 33 معتمرًا وباشرته الجهات المعنية
باشرت فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر وفِرَق من المرور وأمن الطرق والدفاع المدني، حادثًا أليمًا وقع لحافلة تُقِل معتمرين مساء أمس الخميس، بين محافظتيْ أملج والوجه؛ وتحديدًا على مسافة 60 كيلو مترًا قبل أملج.
وكان الدفاع المدني قد ساهم بفك الاحتجاز عن المصابين قبل أن ينقلهم الهلال الأحمر لمستشفيات أملج والوجه، وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" من المواطن الذي شَهِد لحظة وقوع الحادث، إلى أن الحافلة ارتطمت بشاحنة نقل كبيرة من الخلف.
وصرّح مصدر بإدارة مرور منطقة تبوك بأن غرفة العمليات بمرور محافظة أملج تَلَقّت بلاغًا بتاريخ 3/ 10/ 1440 عند الساعة (5:45م) عن وجود حادث تصادم بطريق (أملج- الوجه) على مسافة (90كم) عن محافظة أملج، وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الحوادث للموقع، وعند مباشرة الحادث اتضح أنه عبارة عن تصادم بين شاحنة وحافلة تُقِل معتمرين عدد (33 شخصًا).
نتج عن الحادث وفاة واحدة، وعدد (12) إصابة متوسطة، وعدد (8) إصابات بسيطة.. وتم التعامل مع الحادث، ورفع المخلفات وإبعاد السيارات، ومتابعة إجراءات المتوفى والمصابين.
، تبوك.. اصطدام حافلة نقل معتمرين بشاحنة يخلّف حالة وفاة و20 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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