حقيقة تفجير حفل ماريا القحطان في عدن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يُفيد بقيام مجهولين بإلقاء قُنبلة في حفل أحيته الفنانة السعودية الصاعدة ماريا قحطان، في ملعب المنصورة بمدينة عدن بالمملكة العربية السعودية، مؤكدين وقوع قتلى وإصابات.

وفي تفاصيل الحادث، بحُكم أن الطفلة الفنانة ماريا قحطان هي من سُكان ميريتي بعدان، فقد تواصلت مع صديق لها وهو أحد أقربائها وكان يرافقها خلال الحفل، واستفسرت منه عما حدث، إلا أن الحفل جرى بصورة ممتازة وكان الحضور كثيف والتفاعل ممتاز.

وبعد انتهاء الحفل غادرت الفنانة مكان الحفل وسط تشجيع الجمهور، وعند طريق العودة إلى مقر الإقامة وصلت معلومات أن هناك شخص ألقى قُنبلة صوتية في مؤخرة الملعب، مما جعل الحضور يتدافعون عند سماعهم صوت الانفجار مُغادرين الملعب، مؤكدين أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى كما روج في وسائل الإعلام. وفقاً لما أورده موقع "كريتر سكاي"

وكتبت الفنانة الطفلة ماريا قحطان رسالة إلى جمهورها، بعد انتهاء الحفل وهذا فحوا الرسالة:

" ابائي واخواني وامهاتي واخواتي من ابناء مدينة عدن الحبيبة .. انا بخير وقد اخجلتموني باستقبالكم الرائع لي وتفاعلكم الكبير معي، وسيل الاتصالات التي لم تنقطع للإطمئنان عني .. لكم حبي يا ابناء عدن الثقافة والفن والجمال انتم في قلبي، حرس الله ثغر اليمن الباسم من كل مكروه .. ابنتكم ماريا قحطان".