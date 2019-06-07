حقيقة استيلاء الحوثيين على منطقة الخوبة في السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُصور، يُظهر قصف جماعة الحوثي اليمنية واستيلائها على بعض المناطق في مدينة الخوبة جنوب المملكة العربية السعودية.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، مشاهد هروب جمع من الناس، ويسمع صوت لرجل يستنجد بالسلطات السعودية، مؤكداً أن الحوثيين "سيطروا" على مناطق بالخوبة.

من جانبها، نفت الصحف السعودية صحة الفيديو، حيث نقلت عن مصادر لم تسمها أن الفيديو تم تصويره بإحدى الدول الخليجية عام 2014، وأن "الأوضاع والحدود في الخوبة آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها"، مؤكدة أن تصوير الفيديو تم "أثناء قيام قوات مكافحة الشغب السعودية بتفريق عناصر خارجة عن القانون".

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وبدوره نفى العميد عبده عبد الله مجلي متحدث القوات المسلحة اليمنية، لصحيفة "الشرق الأوسط" صحة تقدم الحوثيين ودخولهم الخوبة.

وأوضح أن "الضربات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة على صعدة أدت إلى ارتباك في صفوف الحوثيين، الأمر الذي دفعهم إلى بث شائعات عبر أذرعهم الإعلامية بأن عملياتهم العسكرية وصلت إلى الحدود اليمنية مع السعودية".