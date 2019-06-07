شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: السعودية تشيّد "سراً" برنامجاً للصواريخ الباليستية والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تفاصيل مشروع سعودي عسكري سري يجري بناؤه وسط الصحراء، لتطوير الصواريخ البالستية.

وأوردت الصحيفة اليوم الجمعة، أجزاء من تقرير لقناة "سي إن إن" الأمريكية تؤكد أن المملكة تعمل على تطوير برنامج سري للصواريخ الباليستية بالتعاون مع الصين.

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وأكدت "عكاظ" أن القناة الأمريكة أكدت أن بحوزتها 3 مصادر مختلفة بينت أن السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير البنية التحتية لإنتاج الصواريخ والتقنية الخاصة بها.

مضيفة أن الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد المشروع الباليستي السري السعودي، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخفته عن الكونغرس، وفق ما أوردته القناة.

وفي الوقت الذي لم تعلق السفارة السعودية في واشنطن على النبأ، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً قالت فيه إن الدولتين شريكتان استراتيجيتان في كافة المجالات، بما في ذلك مجال الأسلحة، إلا أن هذا التعاون لا ينتهك أي قوانين دولية.