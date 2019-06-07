شاهد: قائد القوات البرية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

زار قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، المصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأطمأن قائد القوات البرية على صحة المصابين سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل، قائلاً: “أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليها”.

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ونقل قائد القوات البرية للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.

من جانبهم أعرب المصابون عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعا، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.