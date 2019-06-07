هكذا فبرك الحوثيون استيلاءهم على الخوبة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) عادت مليشيات الحوثي وخلايا قطرية لبث أخبارا مفبركة عن المملكة، فقد نشرت العديد من المنصات والمعرفات الحوثية والإخوانية، فيديو على مواقع التواصل، زعمت أنه لقصف الحوثيين واستيلائهم على مناطق في الخوبة جنوب عادت مليشيات الحوثي وخلايا قطرية لبث أخبارا مفبركة عن المملكة، فقد نشرت العديد من المنصات والمعرفات الحوثية والإخوانية، فيديو على مواقع التواصل، زعمت أنه لقصف الحوثيين واستيلائهم على مناطق في الخوبة جنوب السعودية ووضع على الفيديو المنشور صوت يستنجد بالسلطات السعودية، ويدّعي أن الحوثيين سيطروا على مناطق هناك. وسرعان ما انكشفت «الفبركة»، ليتبين أن الفيديو قديم، ويعود لأعمال شغب حصلت في إحدى البلدان العربية 2014، أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون.



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