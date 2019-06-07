سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مدينة غات مدينة منكوبة نتيجة ما تتعرض له من فيضانات اجتاحتها جراء الأمطار الغزيرة، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال وشلت الحياة العامة في المدينة وعطلت جميع مرافقها، ووجه المجلس الوزارات إلى اتخاذ كافة التدابير العاجلة للتعامل مع الأوضاع في المدينة.

وكشفت عن إعلان منظمة الصحة العالمية، إرسال شحنة أدوية إلى مدينة غات جنوب غرب ليبيا التي تجتاحها السيول منذ ثلاث أيام، مخبرة أن إرسال الشحنة جاء استجابة من مكتب المنظمة بالجنوب الليبي لأهل غات الذين يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا نتيجة السيول، معبرة عن خشيتها من ظهور أمراض جديدة بالمدينة نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محور المطار ومنطقة الثواني وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين ، كما تم قصف مطار معتيقة المدني من قبل طيران الجيش.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تبحث سبل وقف إطلاق النار في ليبيا مع كافة الأطراف المعنية، مضيفًا أن في هذه المسألة جوانب كثيرة تتطلب التوضيح، مشيرًا إلى أنهم على اتصال مستمر مع الجميع في ليبيا.

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