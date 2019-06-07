شكرا لقرائتكم خبر عن قائد «القوات البرية» يزور مصابي القوات المسلحة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل والان مع التفاصيل
واطمأن معالي قائد القوات البرية على صحة المصابين سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل قائلاً:«أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليها».
ونقل قائد القوات البرية للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.
وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعا، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.
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