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قائد «القوات البرية» يزور مصابي القوات المسلحة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

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جدة - خالد شويل - قام قائد القوات البرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير بزيارة للمصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية يوم أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطمأن معالي قائد القوات البرية على صحة المصابين سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل قائلاً:«أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليها».

ونقل قائد القوات البرية للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.

وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعا، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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