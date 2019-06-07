شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات والنرويج تكشف نتائج تحقيق هجوم السفن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أبلغت السعودية و الإمارات النرويج مجلس الأمن الدولي بنتائج التحقيق المشترك حول الهجوم التي تعرّضت لها 4 سفن الشهر الماضي في الخليج. أبلغت السعودية و الإمارات النرويج مجلس الأمن الدولي بنتائج التحقيق المشترك حول الهجوم التي تعرّضت لها 4 سفن الشهر الماضي في الخليج. وأكدت الدول المشاركة في التحقيق أن الألغام المستخدمة في الهجوم وضعها غواصون استخدموا زوارق سريعة، وذلك بمشاركة دولة على الأرجح.



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