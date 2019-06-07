، فيديو غريب في قلب باريس.. انظر إنهما يسرقان المجوهرات ويهربان ،

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في فيديو غريب، تم التقاطه في قلب العاصمة الفرنسية، اقتحم مسلحان متجر مجوهرات، وقاما بسرقة البضائع في وضح النهار، وسط فزع من المارة ممن شاهدوا الواقعة، وسمعوا إطلاق النار داخل المتجر.
وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن المتجر مملوك لتاجر يهودي، يدعى جيل شموئيل حداد، حاول الدفاع عن ممتلكاته، إلا أنه تلقى ضربات من المسلحَيْن، أسقطته أرضًا.
وشاهد المارة في باريس خروج الرجلَيْن السارقَيْن من المتجر، وهروبهما سيرًا على الأقدام مع ما يقرب من 224000 دولار من المواد المسروقة، حسب موقع "مصراوي".
وأظهرت الفيديوهات التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "يوتيوب"، محاولة رجل التهجم على المارة بجوار المتجر بسبب تصوير لقطات حية لحادث السرقة المسلحة.
فيديو غريب في قلب باريس.. انظر إنهما يسرقان المجوهرات ويهربانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-07
في فيديو غريب، تم التقاطه في قلب العاصمة الفرنسية، اقتحم مسلحان متجر مجوهرات، وقاما بسرقة البضائع في وضح النهار، وسط فزع من المارة ممن شاهدوا الواقعة، وسمعوا إطلاق النار داخل المتجر.
وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن المتجر مملوك لتاجر يهودي، يدعى جيل شموئيل حداد، حاول الدفاع عن ممتلكاته، إلا أنه تلقى ضربات من المسلحَيْن، أسقطته أرضًا.
وشاهد المارة في باريس خروج الرجلَيْن السارقَيْن من المتجر، وهروبهما سيرًا على الأقدام مع ما يقرب من 224000 دولار من المواد المسروقة، حسب موقع "مصراوي".
وأظهرت الفيديوهات التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "يوتيوب"، محاولة رجل التهجم على المارة بجوار المتجر بسبب تصوير لقطات حية لحادث السرقة المسلحة.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
01:24 AM
أحدهما تهجَّم على المارة بسبب تصوير السرقة
في فيديو غريب، تم التقاطه في قلب العاصمة الفرنسية، اقتحم مسلحان متجر مجوهرات، وقاما بسرقة البضائع في وضح النهار، وسط فزع من المارة ممن شاهدوا الواقعة، وسمعوا إطلاق النار داخل المتجر.
وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن المتجر مملوك لتاجر يهودي، يدعى جيل شموئيل حداد، حاول الدفاع عن ممتلكاته، إلا أنه تلقى ضربات من المسلحَيْن، أسقطته أرضًا.
وشاهد المارة في باريس خروج الرجلَيْن السارقَيْن من المتجر، وهروبهما سيرًا على الأقدام مع ما يقرب من 224000 دولار من المواد المسروقة، حسب موقع "مصراوي".
وأظهرت الفيديوهات التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "يوتيوب"، محاولة رجل التهجم على المارة بجوار المتجر بسبب تصوير لقطات حية لحادث السرقة المسلحة.
، فيديو غريب في قلب باريس.. انظر إنهما يسرقان المجوهرات ويهربان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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