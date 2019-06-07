، "إثراء" يعرض الفن السعودي في متحف الأرميتاج بسانت بطرسبرج الروسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عالمي من الفنانين والمثقفين وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية

شارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس، في افتتاح معرض "الذكاء الاصطناعي والحوار بين الثقافات" في متحف الأرميتاج بمدينة سانت بطرسبرج في جمهورية روسيا الاتحادية.

وجاءت مشاركة المركز من خلال عرض قطعتين فنيتين من مجموعة إثراء الدائمة التي صممتها الفنانتان السعوديتان لولوة الحمود ودانية الصالح، خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 7 يوليو 2019م، بحضور عالمي من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي، وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية.

وتعليقًا على هذه المشاركة، قال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالنيابة خالد الزامل: "يفخر مركز إثراء بمثل هذا التعاون الثقافي والفني المتميّز مع شركاء دوليين مثل صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومؤسسات مرموقة مثل متحف الأرميتاج، الذي يُعد أحد أبرز المتاحف الفنية في العالم".

وأضاف أن "المعرض يقدّم فرصة مثالية لمركز إثراء من أجل تعزيز حضور المواهب السعودية على المنصات العالمية، وبناء الجسور الثقافية باستمرار بين المملكة والعالم، إذ إن عملي لولوة الحمود ودانية الصالح اللذين يتم عرضهما في منصة عالمية المستوى مثل "الأرميتاج" يعكسان الإمكانات الكامنة في المواهب السعودية، والطموحات غير المحدودة التي يمكن أن تصل إليها هذه المواهب".

وتجمع القطعتان المعروضتان في المتحف، وهما "الكيان والوجود" و"صوتم"، بين استخدام التقنية الحديثة والهندسة التقليدية والأبجدية العربية التي تهدف لتقديم رؤية فنية بطريقة مختلفة ومبتكرة. ويأتي عرض هذه القطع في إطار التزام"إثراء" بدعم حضور المواهب السعودية في المحافل الدولية.

وقد الخليج 365 للمركز رعاية مشاركة لولوة الحمود في معرض"بينالي لندن" للتصميم في عام 2018م، بينما فازت دانية الصالح بجائزة إثراء للفنون في دورتها الثانية التي جاءت بالشراكة مع "أرت دبي" في 2019م.

ويأتي معرض "الذكاء الاصطناعي والحوار بين الثقافات" لاكتشاف القدرات الإبداعية وراء الذكاء الاصطناعي والفن المعاصر الذي يستند إليه، ويضم القطع الفنية.