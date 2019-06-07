، شاهد.. بلدية الأفلاج ترسم الابتسامة على محيا "ابن شهيد" حضر احتفال العيد قادمًا من السليل ،

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احتفت بلدية الأفلاج في احتفالات عيد الفطر بأحد أبناء شهداء الوطن الذي حضر احتفالات المحافظة قادمًا من السليل.
وقام رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، خلال توزيع الهدايا على المشاركين في احتفال العيد بتقديم هدية لابن الشهيد، بطل الدفاع المدني العريف ناصر الصايغ، خلال مشاركة الطفل في احتفالات أهالي الأفلاج بالعيد قادمًا من محافظة السليل.
وكان رجل الدفاع المدني بمحافظة السليل العريف ناصر بن محمد الصايغ قد استشهد قبل سنوات بعد عمل بطولي، أنقذ خلاله امرأة وطفلها من داخل مركبتهما، وقام بقص الحديد للوصول إلى المحتجزين نتيجة ارتطام مركبتهما بشاحنة، راح ضحيتها رجل وطفل، كانا مرافقَيْن للمرأة وطفلها اللذين أنقذهما الشهيد، وتعرض بعدها لإصابة أثناء إنقاذهما من تحت حطام المركبة.
شاهد.. بلدية الأفلاج ترسم الابتسامة على محيا "ابن شهيد" حضر احتفال العيد قادمًا من السليلمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-06-07
احتفت بلدية الأفلاج في احتفالات عيد الفطر بأحد أبناء شهداء الوطن الذي حضر احتفالات المحافظة قادمًا من السليل.
وقام رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، خلال توزيع الهدايا على المشاركين في احتفال العيد بتقديم هدية لابن الشهيد، بطل الدفاع المدني العريف ناصر الصايغ، خلال مشاركة الطفل في احتفالات أهالي الأفلاج بالعيد قادمًا من محافظة السليل.
وكان رجل الدفاع المدني بمحافظة السليل العريف ناصر بن محمد الصايغ قد استشهد قبل سنوات بعد عمل بطولي، أنقذ خلاله امرأة وطفلها من داخل مركبتهما، وقام بقص الحديد للوصول إلى المحتجزين نتيجة ارتطام مركبتهما بشاحنة، راح ضحيتها رجل وطفل، كانا مرافقَيْن للمرأة وطفلها اللذين أنقذهما الشهيد، وتعرض بعدها لإصابة أثناء إنقاذهما من تحت حطام المركبة.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
12:34 AM
والده جاد بروحه بعد عمل بطولي أنقذ خلاله امرأة وطفلها في حادث سير
احتفت بلدية الأفلاج في احتفالات عيد الفطر بأحد أبناء شهداء الوطن الذي حضر احتفالات المحافظة قادمًا من السليل.
وقام رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، خلال توزيع الهدايا على المشاركين في احتفال العيد بتقديم هدية لابن الشهيد، بطل الدفاع المدني العريف ناصر الصايغ، خلال مشاركة الطفل في احتفالات أهالي الأفلاج بالعيد قادمًا من محافظة السليل.
وكان رجل الدفاع المدني بمحافظة السليل العريف ناصر بن محمد الصايغ قد استشهد قبل سنوات بعد عمل بطولي، أنقذ خلاله امرأة وطفلها من داخل مركبتهما، وقام بقص الحديد للوصول إلى المحتجزين نتيجة ارتطام مركبتهما بشاحنة، راح ضحيتها رجل وطفل، كانا مرافقَيْن للمرأة وطفلها اللذين أنقذهما الشهيد، وتعرض بعدها لإصابة أثناء إنقاذهما من تحت حطام المركبة.
، شاهد.. بلدية الأفلاج ترسم الابتسامة على محيا "ابن شهيد" حضر احتفال العيد قادمًا من السليل ،
المصدر : الخليج 365
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