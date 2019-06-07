، أمانة منطقة جازان: أكثر من 40 ألف زائر في اليومَيْن الأولَيْن لـ"فعاليات العيد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفَّرت خيارات ترفيهية تضمنت أركانًا تفاعلية ومسابقات ومسرحيات وفنونًا شعبية

أوضح عبدالعزيز الريثي، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان مدير الشؤون الإعلامية، أن زوار فعاليات عيد الفطر المبارك خلال اليومَيْن الأولَيْن الماضيَيْن زاد على 40 ألف زائر لفعاليات عيد الفطر المبارك، التي تنظمها الأمانة والبلديات التابعة لها.

ونظمت أمانة منطقة جازان خلال عيد الفطر لهذا العام فعاليات متنوعة في 26 موقعًا احتفاء بموسم العيد، ووفَّرت خيارات ترفيهية متعددة لسكان المدينة وزوارها، اشتملت على أركان تفاعلية، ومسابقات، ومسرحيات، وفنون شعبية، وغيرها من الفعاليات.

وأوضح نايف بن سعيدان، أمين منطقة جازان، أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها حرصت على تجهيز وتهيئة العديد من المواقع لفعاليات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك بكامل التجهيزات من الخدمات والمرافق.

وأضاف "ابن سعيدان" بأن الأمانة حرصت على تنوُّع فعاليات العيد، بما يتناسب مع اهتمامات المواطنين والمقيمين.