محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف الاختصاصي أول مبارك راشد اليامي بتكليف الاختصاصي ماجد غرم الله الغامدي مساعدًا لمدير المجمع للموارد البشرية للعام الثاني. فيما عَبّر "الغامدي" عن شكره لمدير المجمع والقيادات في صحة الطائف على هذه الثقة، واعدًا بمزيدٍ من النجاح. "الغامدي" مساعدًا للموارد البشرية بمجمع الملك فيصل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06 أصدر مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف الاختصاصي أول مبارك راشد اليامي بتكليف الاختصاصي ماجد غرم الله الغامدي مساعدًا لمدير المجمع للموارد البشرية للعام الثاني. فيما عَبّر "الغامدي" عن شكره لمدير المجمع والقيادات في صحة الطائف على هذه الثقة، واعدًا بمزيدٍ من النجاح. Advertisements 06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 11:27 PM أصدر مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف الاختصاصي أول مبارك راشد اليامي بتكليف الاختصاصي ماجد غرم الله الغامدي مساعدًا لمدير المجمع للموارد البشرية للعام الثاني. فيما عَبّر "الغامدي" عن شكره لمدير المجمع والقيادات في صحة الطائف على هذه الثقة، واعدًا بمزيدٍ من النجاح. ، "الغامدي" مساعدًا للموارد البشرية بمجمع الملك فيصل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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