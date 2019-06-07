بعد 20 يوما فقط من التحرش بفتاة الخبر.. المتهم يعترف والمحكمة لم تكتف بعقوبة واحدة

كشفت مصادر أن المحكمة الجزائیة بالدمام، أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 أشھر وغرامة مالیة 5000 ریال ضد المتحرش بفتاة الخبر، بعد 20 یوما فقط من تاریخ القبض علیه، بحسب “عكاظ”.

وأدانت المحكمة المواطن بالتحرش بفتاة الخبر أثناء تواجدھا داخل مركبتھا بالقرب من مجمع للمقاھي، وإظھار لسانھ وقیامھ بتصرفات غیر لائقة وخادشة للحیاء.

وأوضحت المصادر أن النیابة العامة حققت مع المتھم وأقر بجریمتھ، وطالبت النیابة بتطبیق المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ومعاقبتھ بالسجن مدة لا تزیدعلى سنتین، وبغرامة مالیة لا تزید على مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

وكانت وحدة الرصد في النیابة العامة وقفت على مقطع مرئي متداول في منصات التواصل الاجتماعي یظھر شخصا یتحرش بالفتاة، واعتبرت ما بدر من المتھم محلا للتجریم طبقا لنظام مكافحة التحرش، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونیة كافة ضد المتھم.

وأطاحت شرطة الشرقیة بالمتحرش في الخامس من رمضان، إنفاذا لتوجیھات النائب العام الشیخ سعود المعجب، الذي أمر بضبطه وإحضاره.

وحاول الشاب تغییر ملامحه عبر حلق ذقنھ، مشیرة إلى أن تغییر الملامح لم یحل دون الوصول إلیھ والقبض علیه. وحددت شرطة الشرقیة ھویة المتحرش وھو مواطن في العقد الثالث من العمر.