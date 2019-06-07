اجتماعي / ساحة العروض بالدائري الشرقي تجتذب سكان الرياض بفعالياتها المتنوعة



الرياض 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

توافد عشرات الآلاف من سكان مدينة الرياض وزوارها إلى ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تنظمها أمانة منطقة الرياض احتفاءً بموسم العيد.

وتميزت الفعاليات، التي أقيمت في ساحة العروض على مدى ثلاثة أيام، بملاءمتها لمختلف شرائح المجتمع، وتنوعها ما بين عروض وفقرات مسرحية وفلكلورية وثقافية وترفيهية تناسب الشباب والعائلات والأطفال.

واحتضن المسرح المفتوح بالساحة، عروضًا فلكلورية من مختلف مناطق المملكة شارك فيها أكثر من 200 عارض، إلى جانب عروض فرقة خواطر الظلام، وأوبريتات غنائية للأطفال، واسكتشات تمثيلية، حيث يتزيّن المسرح بشاشة عملاقة تصنع البهجة بعروضها ثلاثية الأبعاد المنسجمة مع إيقاعات ما يقدم على مسرحها.

وتجولت العديد من الشخصيات الكارتونية والروبوتات في طرقات ساحة العروض لتضفي السعادة على الأطفال وتلتقط معهم الصور التذكارية احتفاء بموسم العيد، وسار الأطفال في مسيرات احتفالية مرددين أجمل الأهازيج الشعبية حفاظًا على إرث الأجداد الأصيل.

وخصصت أمانة منطقة الرياض في ساحة العروض صالة سينمائية للأطفال، وعرضت خلالها أحدث الأفلام الكارتونية في ثلاثة أوقات مختلفة يوميًا، وسعت بذلك إلى إضافة المتعة وإثراء تجربة الطفل خلال موسم العيد، كما حرصت على توفير بيئة آمنة تناسب الأطفال ليقضوا وقتًا سعيدًا بوجود الخدمات والرعاية اللازمة.

واصطفت أكثر من 30 مركبة في المساحة التي خصصتها أمانة منطقة الرياض لعروض السيارات الكلاسيكية في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، حيث تُعد جميع المركبات نادرة وذات قيمة عالية، بعضها يعود تاريخه إلى عشرينيات القرن الماضي، والآخر شارك في أعمال فنية ومعارض خارجية.

فيما احتضن ركن القرية الإبداعية في الساحة ، عددًا من المواهب الوطنية في مجالات الرسم والتصوير، وتحوّل إلى معرض فني تمتزج فيه الثقافة والترفيه، إلى جانب حضور الرسومات الكاريكاتورية بطابعها الفكاهي الباعث على المرح.

وقدمّت عدد من الفرق

وهيأت أمانة الرياض مساحة ، تمثل عبق الماضي والتراث النجدي الأصيل، وجهزتها بخيمة شعبية يُقدم فيها للزوار الضيافة، إلى جانب توفير أماكن ملائمة للاستراحة والجلوس وقضاء وقت ممتع بصحبة العائلة والأصدقاء في أجواء حافلة بالبهجة والسرور.

وتعد ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي أحد المواقع الـ 30 التي تنظم فيها أمانة منطقة الرياض 220 فعالية ضمن روزنامتها خلال موسم العيد، في وقت شهدت فيه مدينة الرياض مشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية في تنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى إضفاء طابع البهجة على سكان المدينة وزوارها.

// انتهى //

02:44ت م

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الرياض 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واستوافد عشرات الآلاف من سكان مدينة الرياض وزوارها إلى ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تنظمها أمانة منطقة الرياض احتفاءً بموسم العيد.وتميزت الفعاليات، التي أقيمت في ساحة العروض على مدى ثلاثة أيام، بملاءمتها لمختلف شرائح المجتمع، وتنوعها ما بين عروض وفقرات مسرحية وفلكلورية وثقافية وترفيهية تناسب الشباب والعائلات والأطفال.واحتضن المسرح المفتوح بالساحة، عروضًا فلكلورية من مختلف مناطق المملكة شارك فيها أكثر من 200 عارض، إلى جانب عروض فرقة خواطر الظلام، وأوبريتات غنائية للأطفال، واسكتشات تمثيلية، حيث يتزيّن المسرح بشاشة عملاقة تصنع البهجة بعروضها ثلاثية الأبعاد المنسجمة مع إيقاعات ما يقدم على مسرحها.وتجولت العديد من الشخصيات الكارتونية والروبوتات في طرقات ساحة العروض لتضفي السعادة على الأطفال وتلتقط معهم الصور التذكارية احتفاء بموسم العيد، وسار الأطفال في مسيرات احتفالية مرددين أجمل الأهازيج الشعبية حفاظًا على إرث الأجداد الأصيل.وخصصت أمانة منطقة الرياض في ساحة العروض صالة سينمائية للأطفال، وعرضت خلالها أحدث الأفلام الكارتونية في ثلاثة أوقات مختلفة يوميًا، وسعت بذلك إلى إضافة المتعة وإثراء تجربة الطفل خلال موسم العيد، كما حرصت على توفير بيئة آمنة تناسب الأطفال ليقضوا وقتًا سعيدًا بوجود الخدمات والرعاية اللازمة.واصطفت أكثر من 30 مركبة في المساحة التي خصصتها أمانة منطقة الرياض لعروض السيارات الكلاسيكية في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، حيث تُعد جميع المركبات نادرة وذات قيمة عالية، بعضها يعود تاريخه إلى عشرينيات القرن الماضي، والآخر شارك في أعمال فنية ومعارض خارجية.فيما احتضن ركن القرية الإبداعية في الساحة ، عددًا من المواهب الوطنية في مجالات الرسم والتصوير، وتحوّل إلى معرض فني تمتزج فيه الثقافة والترفيه، إلى جانب حضور الرسومات الكاريكاتورية بطابعها الفكاهي الباعث على المرح.وقدمّت عدد من الفرق السعودية الاستعراضية عروضًا حيّة؛ كالتزلج الحر، والقفز المبهر فوق الحواجز، وغيرها من العروض التي اجتذبت زوار ساحة العروض، وسط أجواء مفعمة بالمتعة والإثارة.وهيأت أمانة الرياض مساحة ، تمثل عبق الماضي والتراث النجدي الأصيل، وجهزتها بخيمة شعبية يُقدم فيها للزوار الضيافة، إلى جانب توفير أماكن ملائمة للاستراحة والجلوس وقضاء وقت ممتع بصحبة العائلة والأصدقاء في أجواء حافلة بالبهجة والسرور.وتعد ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي أحد المواقع الـ 30 التي تنظم فيها أمانة منطقة الرياض 220 فعالية ضمن روزنامتها خلال موسم العيد، في وقت شهدت فيه مدينة الرياض مشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية في تنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى إضفاء طابع البهجة على سكان المدينة وزوارها.// انتهى //02:44ت م0097

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.