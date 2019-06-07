فيديوهات ترصد حريق محطة تحويل الكهرباء بحي النفل بالرياض

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق عدد من المواطنين حريق محطة حي النفل على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق ابوبكر الصديق قبل قليل عبر هواتفهم النقالة .

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة ألسنة اللهب تتصاعد من محطة تحويل الكهرباء فيما يجري التعامل مع الحريق.

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وقالت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” : تعرضت محطة تحويل نقل الكهرباء بحي النفل في الرياض لحريق جزئي، جاري التعامل معه، وتخضع الحالة لعمليات الإطفاء والعزل، ونطمئن الجميع بأنه لم تتسبب الحالة بحوادث بشرية أو انقطاعات للخدمة الكهربائية.

‏ يذكر أن حريقا وقع في نفس المحطة للمرة الثانية في اقل من سنة .