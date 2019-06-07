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بالصور .. المنشد معاذ الجماز يصدح بمهرجان عيد رفحاء بشيلاته الوطنية والانشادية
متابعات الخليج 365 - رفحاء
تميز اليوم الثالث من مهرجان #عيدكم_شمالي في محافظة رفحاء بمركز الاحتفالات على طريق المطار بحضور كبير،استمتع ببرنامج اليوم الثالث من العروض الترفيهية لفرقة “ساوند لاند”والشخصيات الكرتونيةالموجهة للأسرة والطفل،بالاضافة للفعاليات المصاحبة الأخرى كبازار العيد وللتسوق ،والفن التشكيلي ،وبازار الأطفال الإثرائي ،وعالم الطفل،والالعاب الهوائية،والمتحف الشمالي الذي يعرض أكثر من 300 قطعة نادرة التوقيع على لوحة رمزية “على العهد”.
وختم اليوم الثالث بالامسية الفنية على مسرح المهرجان للنجم “معاذ الجماز” والذي تفاعل الحضور مع شيلاته الوطنية والانشادية.
وفي ختام اليوم الثاني، تمّ السحب على جوائز قيمة عبارة عن اجهزة جوال مقدمة من ليزر للالكترونيات،ومبالغ مالية وكبونات مشتروات .
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