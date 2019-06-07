الان تتابع حريق جزئي في محطة كهرباء بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
شهد حي النفل بالرياض حريقا جزئيا، قبل قليل، ويجري الآن التعامل معه.
وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، عبر تويتر، أن “محطة تحويل نقل الكهرباء بحي النفل في الرياض تعرضت لحريق جزئي، وجار التعامل معه”.
وأوضحت أن الحالة تخضع لعمليات الإطفاء والعزل، ونطمئن الجميع بأنه لم تتسبب الحالة بحوادث بشرية أو انقطاعات للخدمة الكهربائية”.
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