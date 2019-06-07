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حريق جزئي في محطة كهرباء بالرياض

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أحمد غنام 0 تبليغ

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الان تتابع حريق جزئي في محطة كهرباء بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

شهد حي النفل بالرياض حريقا جزئيا، قبل قليل، ويجري الآن التعامل معه.

وأوضحت الشركة للكهرباء، عبر تويتر، أن “محطة تحويل نقل الكهرباء بحي النفل في الرياض تعرضت لحريق جزئي، وجار التعامل معه”.

وأوضحت أن الحالة تخضع لعمليات الإطفاء والعزل، ونطمئن الجميع بأنه لم تتسبب الحالة بحوادث بشرية أو انقطاعات للخدمة الكهربائية”.

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