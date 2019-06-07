شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تطلق رحلات إلى مراكش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

دشنت الخطوط السعودية وجهة دولية ثانية إلى مدينة (مراكش) المغربية، بعد أقل من 24 ساعة من تدشين رحلاتها إلى (أثينا)، إذ بدأت أمس (الخميس)، تشغيل أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى (مراكش)، ثاني وجهاتها إلى المملكة المغربية، بعد الدار البيضاء، بواقع 3 رحلات أسبوعيا في الاتجاه الواحد انطلاقا من جدة.

وجرى التدشين فجر أمس، بحضور المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من مسؤولي القطاعات التشغيلية في الخطوط السعودية والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأكد المهندس الجاسر أن تدشين الوجهة الثانية للخطوط السعودية في المغرب، يعكس النمو المتواصل لحركة السفر بين السعودية والمغرب، في ظل ما تشهده العلاقة بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر وتعزيز لأواصرها الوثيقة.