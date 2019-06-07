«تنسيقي حجاج الداخل» يناقش تكثيف رحلات الطيران

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) ناقش المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس (الخميس) مع الهيئة العامة للطيران المدني الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات الحج لحجاج الداخل بما يكفل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في راحة وأمان وسكينة ووقار. ناقش المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس (الخميس) مع الهيئة العامة للطيران المدني الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات الحج لحجاج الداخل بما يكفل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في راحة وأمان وسكينة ووقار. وقدم رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني، التقرير السنوي لأعمال المجلس التنسيقي لمساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي، والمشتمل على التعريف بالأدوار التي يقوم بها المجلس في تمثيل قطاع مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.



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